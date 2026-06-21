Экс-премьер Польши Миллер: Киев должен вернуть оружие и танки, а не ордена

«Ему следовало сказать: нет, нет, потому что этот орден есть у таких людей, так что большое спасибо. Но он принял его и не был привередлив», — заявил Миллер и напомнил, что орденом награждали российскую императрицу Екатерину II и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.