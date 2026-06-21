Украине следует вернуть Варшаве оружие и танки, а не ордена, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.
Он уточнил, что речь идёт о вооружении, которое Киев получил в рамках помощи со стороны Польши.
«Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли», — сказал Миллер в эфире телеканала Polsat News.
Он отметил, что Зеленский мог просто отказаться от ордена Белого Орла.
«Ему следовало сказать: нет, нет, потому что этот орден есть у таких людей, так что большое спасибо. Но он принял его и не был привередлив», — заявил Миллер и напомнил, что орденом награждали российскую императрицу Екатерину II и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
Напомним, в пятницу президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла. Это связано с тем, что Зеленский назвал подразделение Вооружённых сил Украины в честь нацистов.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Польша наконец-то увидела сторонников нацизма на Украине.
По словам сенатора Алексея Пушкова, Киев громко заявил о героизации нацистов, сотрудничавших с Гитлером.