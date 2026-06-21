Politico: Южная Корея стала самым быстрорастущим поставщиком оружия в мире

Утверждается, что «уход США с мировой арены вооружения» открыл возможности для корейских производителей. В частности, к этому привели резкие заявления американского президента Дональда Трампа, которые вынудили союзников «засомневаться в надежности Вашингтона в кризисные моменты», а также обострение конфликта на Ближнем Востоке.