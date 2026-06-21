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Politico: Южная Корея стала самым быстрорастущим поставщиком оружия в мире

Южная Корея стала самым быстрорастущим поставщиком оружия на фоне пересмотра европейскими странами своих отношений с США. Об этом сообщает Politico.

Южная Корея стала самым быстрорастущим поставщиком оружия на фоне пересмотра европейскими странами своих отношений с США. Об этом сообщает Politico.

Утверждается, что «уход США с мировой арены вооружения» открыл возможности для корейских производителей. В частности, к этому привели резкие заявления американского президента Дональда Трампа, которые вынудили союзников «засомневаться в надежности Вашингтона в кризисные моменты», а также обострение конфликта на Ближнем Востоке.

На этом фоне европейцы стали особенно активно покупать оружие у Южной Кореи. Издание подчеркивает, что в основе роста влияния Сеула как поставщика лежит продажа оружия Польше.

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