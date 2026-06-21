Онищенко рассказал, с чем можно перепутать лихорадку денге

«Обычно это заболевание можно перепутать с малярией. Отличия все-таки есть для опытных врачей, но беда в том, что у нас есть уже несколько поколений врачей, которые никогда в жизни не видели малярию. Если врач столкнется с этим заболеванием, он может пойти по ложному пути диагностики», — сказал Онищенко.