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Онищенко рассказал, с чем можно перепутать лихорадку денге

Онищенко: лихорадку денге можно перепутать с малярией.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Симптомы лихорадки денге схожи с малярией, поэтому необходимо обязательно сообщить врачу сведения о посещении эндемичных стран, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время регистрируется вспышка лихорадки денге на Шри-Ланке, где с начала года зарегистрировано более 44 тысяч случаев заболеваний с 28 летальными исходами.

«Обычно это заболевание можно перепутать с малярией. Отличия все-таки есть для опытных врачей, но беда в том, что у нас есть уже несколько поколений врачей, которые никогда в жизни не видели малярию. Если врач столкнется с этим заболеванием, он может пойти по ложному пути диагностики», — сказал Онищенко.

Эпидемиолог особо отметил необходимость сообщать врачу сведения о пребывании в зарубежных странах за последнее время. Только так лихорадку денге и другие опасные заболевания удастся распознать вовремя.

«Главное средство профилактики лихорадки денге — отсутствие в России комаров-переносчиков. Необходимы специальные обработки для снижения численности таких комаров на юге страны и так далее», — уточнил Онищенко.

Он также посоветовал россиянам при поездках в другие страны стараться максимально защищаться от комаров. Использовать специальные отпугивающие средства, носить закрытую одежду.

Лихорадка денге — это вирусное заболевание, распространенное в Юго‑Восточной и Южной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна, она переносится комарами. Основные симптомы включают высокую температуру, сильную головную боль, тошноту и рвоту, боли в спине, мышцах и суставах, а также характерную зудящую сыпь.

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