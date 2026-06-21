Самую высокую в мире статую Месси открыли в Аргентине

В Аргентине торжественно открыли самую высокую в мире статую восьмикратного обладателя награды «Золотой мяч» Лионеля Месси, сообщает телеканал TyC Sports.
Памятник, созданный скульптором Альдо Бероисой, достигает высоты 26 метров и весит около 70 тонн.
При этом в начале июня в индийском городе Калькутта была демонтирована 21-метровая статуя аргентинского форварда из-за жалоб на недостаточную устойчивость конструкции при сильных порывах ветра.
Ранее аргентинская телеведущая Флоренсия Пенья принесла извинения семье Лионеля Месси за распространение ложной информации о кончине его отца Хорхе.