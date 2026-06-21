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Самую высокую в мире статую Месси открыли в Аргентине

В Аргентине открыли 26-метровую статую Месси весом 70 тонн.

В Аргентине торжественно открыли самую высокую в мире статую восьмикратного обладателя награды «Золотой мяч» Лионеля Месси, сообщает телеканал TyC Sports.

Памятник, созданный скульптором Альдо Бероисой, достигает высоты 26 метров и весит около 70 тонн.

При этом в начале июня в индийском городе Калькутта была демонтирована 21-метровая статуя аргентинского форварда из-за жалоб на недостаточную устойчивость конструкции при сильных порывах ветра.

Ранее аргентинская телеведущая Флоренсия Пенья принесла извинения семье Лионеля Месси за распространение ложной информации о кончине его отца Хорхе.