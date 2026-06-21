В Комсомольске-на-Амуре 10-летний мальчик на электросамокате сбил четырёхлетнего ребёнка

В Комсомольске-на-Амуре 20 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух детей. Десятилетний мальчик на арендованном электросамокате наехал на четырёхлетнего пешехода. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре, авария случилась в 19:06 в районе дома № 46 на улице Кирова. Юный самокатчик двигался по тротуару со стороны улицы Комсомольской в направлении Красногвардейской. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил наезд на маленького мальчика, который находился на тротуаре рядом с отцом.
Удар оказался серьёзным. Четырёхлетний пешеход получил травмы головы. Прибывшие медики приняли решение о немедленной госпитализации. Ребёнка доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь.
В комиссию по делам несовершеннолетних уже направлен материал. Там примут решение о составлении в отношении матери 10-летнего самокатчика протокола по статье 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
В Госавтоинспекции напомнили, что детям от 7 до 14 лет разрешено передвигаться на средствах индивидуальной мобильности только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. При этом максимальная скорость не должна превышать 20 километров в час, а при угрозе для пешеходов водитель обязан спешиться или снизить скорость до скорости пешеходов.
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