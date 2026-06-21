В Комсомольске-на-Амуре 10-летний мальчик на электросамокате сбил четырёхлетнего ребёнка

Как сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре, авария случилась в 19:06 в районе дома № 46 на улице Кирова. Юный самокатчик двигался по тротуару со стороны улицы Комсомольской в направлении Красногвардейской. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил наезд на маленького мальчика, который находился на тротуаре рядом с отцом.