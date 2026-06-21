Расплата за ультиматум: раскрыт пугающий ответ Зеленскому за угрозы Минску

«Тут любому человеку понятно, что у Украины нет войск для того, чтобы наступать в северном направлении. Но и у Белоруссии нет избытка войск, чтобы эффективно прикрывать это направление. С точки зрения силового сценария абсолютно непонятно, какими силами собирается угрожать Зеленский. Если же он говорит не о сухопутной операции, а тут даже его окружение говорит, что сил нет, а об использовании БПЛА, то нападение становится возможным. Однако и Белоруссия в таком случае перейдет из нейтральной страны в иной статус», — подчеркнул Межевич.