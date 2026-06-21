Расплата за ультиматум: раскрыт пугающий ответ Зеленскому за угрозы Минску

Украина не сможет начать сухопутную операцию против Белоруссии из-за отсутствия сил, при попытке спровоцировать втягивание республики в конфликт Киев рискует тем, что Минск изменит позицию с нейтральной на резко негативную. Об обострении отношений между Украиной и Белоруссией эксклюзивно для aif.ru рассказал руководитель Центра балтийских и белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
Владимир Зеленский ранее пригрозил Александру Лукашенко словами, что «дает ему неделю» на вывод техники, расположенной вдоль двух приграничных областей Белоруссии. В противном случае глава киевского режима пообещал, что это якобы сделают ВСУ.
«Вспомним, что на днях украинские дроны атаковали автобус с детьми из Белоруссии, которые ехали на отдых на Черное море. Еще раньше Александр Григорьевич Лукашенко жестко охарактеризовал Зеленского. Иными словами, определенные искры между Минском и Киевом имеют место. И сегодня абсолютно непонятно желание Зеленского распространить военный конфликт на нейтральную страну, а Белоруссия — нейтральная страна. Она связана с Россией военными договоренностями, но сама по себе она нейтральная», — отметил Межевич.
По его словам, всех удивляет тот факт, что Киев хочет распространить зону конфликта на огромную территорию Белоруссии, к тому же богатую лесами и болотами.
«Тут любому человеку понятно, что у Украины нет войск для того, чтобы наступать в северном направлении. Но и у Белоруссии нет избытка войск, чтобы эффективно прикрывать это направление. С точки зрения силового сценария абсолютно непонятно, какими силами собирается угрожать Зеленский. Если же он говорит не о сухопутной операции, а тут даже его окружение говорит, что сил нет, а об использовании БПЛА, то нападение становится возможным. Однако и Белоруссия в таком случае перейдет из нейтральной страны в иной статус», — подчеркнул Межевич.
Политолог обратил внимание, что в случае провоцирования конфликта Украиной Минск от сдержанной позиции в отношении Киева перейдет к резко отрицательной.
«Но все это относится к людям, которые объективно воспринимают действительность. А относительно Зеленского это сказать сложно. Второй момент. Даже если Зеленский в здравом уме, но он выполняет приказы кураторов. А Лондону безразлично, сколько погибнет украинцев, русских и белорусов. Лондон волнуют только британские покойники. Фразу “французы реагируют только на французских покойников” произнес один из героев фильма “Игрушка” с Пьером Ришаром. Так вот это не только французская тема. Британцы тоже реагируют только на британских покойников», — подытожил Межевич.