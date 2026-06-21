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«Енисей-СТМ» одолел «Красный Яр» и вышел в финал Кубка России по регби

В Красноярске 20 июня состоялось 155-е регбийное дерби между «Красным Яром» и «Енисеем-СТМ».

В Красноярске 20 июня состоялось 155-е регбийное дерби между «Красным Яром» и «Енисеем-СТМ». Матч за выход в финал Кубка страны прошел на Левобережном стадионе.

Уже в первом тайме «тяжёлая машина» захватила инициативу и ушла на перерыв с преимуществом 17:10. Вторую половину игры «Енисей-СТМ» начал под мощным давлением «Красного Яра», но сумели переломить ход встречи: две занесенные попытки и одна реализованная позволили им оторваться в счете до 29:10. «Соколы» ответили лишь за две минуты до финального свистка, установив окончательный результат — 29:17, пишет издание gornovosti.ru.

Глава Красноярского края Михаил Котюков поздравил победителей с выходом в финал и отдельно отметил игру «Красного Яра», поблагодарив команду за характер и яркое зрелище. Осенью «Енисей-СТМ» предстоит сыграть в Москве за главный трофей с победителем пары «Локомотив» — «Динамо».

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