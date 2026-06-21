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Трамп: вандалы, пытавшиеся испортить Зеркальный пруд, арестованы

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что несколько человек арестованы за попытку испортить Зеркальный пруд в Вашингтоне.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что несколько человек арестованы за попытку испортить Зеркальный пруд в Вашингтоне.

«Полиция парков США арестовала несколько человек за вандализм в отношении нашего великолепного Зеркального пруда», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что речь идёт о серьёзном преступлении и пригрозил подозреваемым тюремными сроками.

По словам Трампа, преступники прорезали 75-метровую борозду в фасаде бассейна и залили в воду химикаты. Он заявил, что пруд придётся снова ремонтировать.

«Мы встретились с подрядчиками. Вероятно, нам придется спустить и слить большую часть воды, чтобы провести необходимый ремонт, но мы сделаем все максимально быстро», — говорится в публикации.

Напомним, по данным CNN, отражающий бассейн на Национальной аллее в Вашингтоне зацвёл и позеленел от водорослей после того, как его дно попытались перекрасить в синий цвет, пруд чистят от растений с помощью перекиси водорода.

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