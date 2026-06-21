ВСУ начали глобальное отступление, Киев ревет: главная новость СВО 21 июня

За этим демаршем стоит очевидная попытка лихорадочно создать для России новую точку напряжения. Киев может действительно попытаться реализовать угрозы в адрес Минска, чтобы заставить российское командование распылять силы. В эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт и политолог Александр Храмчихин подтвердил, что такие действия со стороны ВСУ возможны.