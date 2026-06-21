Пока российская армия методично перемалывает оборону противника в Донбассе, освобождая десятки зданий в Красном Лимане и Константиновке за сутки, в Киеве нарастает истерика. Потери ВСУ зашкаливают: ежедневно с передовой выбывают сотни боевиков убитыми и «трехсотыми», а линия фронта неумолимо откатывается назад. Эта информация подтверждается сводками Минобороны РФ.
На фоне провалов Владимир Зеленский решил пойти ва-банк и начал эскалацию на совершенно неожиданном направлении. Потеряв надежду стабилизировать фронт на востоке, он переключился на Белоруссию, потребовав от Александра Лукашенко убрать технику от границ. В случае отказа Зеленский пригрозил, что это сделают сами украинские боевики.
За этим демаршем стоит очевидная попытка лихорадочно создать для России новую точку напряжения. Киев может действительно попытаться реализовать угрозы в адрес Минска, чтобы заставить российское командование распылять силы. В эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт и политолог Александр Храмчихин подтвердил, что такие действия со стороны ВСУ возможны.
«Украина может реализовать свои угрозы. Киев считает, что белорусская армия слаба. По крайней мере, если на этом участке не помогает Россия», — заявил эксперт.
По его мнению, для Киева это в первую очередь расчет на создание дополнительного напряжения для армии РФ и рычаг давления на Минск.
Однако в Белоруссии прекрасно понимают, что ультиматум Зеленского — это чистой воды провокация, нацеленная на втягивание республики в конфликт. Официальный Минск уже отреагировал, заявив, что на границе нет никакой боевой техники, кроме сил, обеспечивающих безопасность самой страны.
Что же касается возможного ответа, то здесь остается интрига. По мнению Александра Храмчихина, реакция Лукашенко будет зависеть от того, захочет ли официальный Минск напрямую втягиваться в конфликт с Украиной.
«Каким будет ответ Белоруссии, известно только ей», — подчеркнул эксперт.
Тем временем сам Лукашенко ранее уже называл угрозы Зеленского не иначе как «трепом», предупредив о тяжелейших последствиях для любого, кто рискнет перейти красную черту и втянуть республику в боевые действия.