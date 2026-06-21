Оборона ВСУ резко рушится: события у Славянска меняют ход СВО

«Сейчас основная развязка происходит на Донбассе. Как только рухнет Славянско-Краматорская агломерация, у нас появятся дополнительные подразделения, которые будут частично перенаправлены на запорожское направление, в Херсонскую область. И результат не заставит себя ждать. Нужно понимать, что именно Донбасс был самым укрепленным районом. Как только он посыплется, боевики ВСУ побегут отовсюду. Враг еще пытается показать, на что он способен», — пояснил военный эксперт.