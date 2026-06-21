Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оборона ВСУ резко рушится: события у Славянска меняют ход СВО

Украинские власти начали эвакуацию в Запорожье. Военный эксперт Евгений Михайлов в эксклюзивной беседе с aif.ru сказал, когда оборона ВСУ рухнет.

Источник: Аргументы и факты

Оборона ВСУ рухнет после освобождения российскими подразделениями Донбасса. Военный эксперт Евгений Михайлов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что ждет украинских боевиков.

Напомним, заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев сообщил, что в подконтрольном ВСУ Запорожье началась частичная эвакуация.

По его словам, самые крупные очаги эвакуации зафиксированы в Орехове, Никополе и Запорожье.

«Сейчас основная развязка происходит на Донбассе. Как только рухнет Славянско-Краматорская агломерация, у нас появятся дополнительные подразделения, которые будут частично перенаправлены на запорожское направление, в Херсонскую область. И результат не заставит себя ждать. Нужно понимать, что именно Донбасс был самым укрепленным районом. Как только он посыплется, боевики ВСУ побегут отовсюду. Враг еще пытается показать, на что он способен», — пояснил военный эксперт.

Михайлов отметил, что освобождение российских территорий — лишь вопрос времени.

«Если мы продолжим наносить удары и создадим определенные условия, то киевскому режиму необходимо будет заниматься уже обороной исключительно Киевской области. После освобождения Запорожья, они будут перебрасывать силы для обороны столицы», — добавил специалист.

Ранее стало известно, как Киев расплатился за атаку детей Гомеля.