Оборона ВСУ резко рушится: события у Славянска меняют ход СВО

Оборона ВСУ рухнет после освобождения российскими подразделениями Донбасса. Военный эксперт Евгений Михайлов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что ждет украинских боевиков.
Напомним, заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев сообщил, что в подконтрольном ВСУ Запорожье началась частичная эвакуация.
По его словам, самые крупные очаги эвакуации зафиксированы в Орехове, Никополе и Запорожье.
«Сейчас основная развязка происходит на Донбассе. Как только рухнет Славянско-Краматорская агломерация, у нас появятся дополнительные подразделения, которые будут частично перенаправлены на запорожское направление, в Херсонскую область. И результат не заставит себя ждать. Нужно понимать, что именно Донбасс был самым укрепленным районом. Как только он посыплется, боевики ВСУ побегут отовсюду. Враг еще пытается показать, на что он способен», — пояснил военный эксперт.
Михайлов отметил, что освобождение российских территорий — лишь вопрос времени.
«Если мы продолжим наносить удары и создадим определенные условия, то киевскому режиму необходимо будет заниматься уже обороной исключительно Киевской области. После освобождения Запорожья, они будут перебрасывать силы для обороны столицы», — добавил специалист.
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