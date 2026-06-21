Депутат ГД Стенякина: Страховую пенсию будут назначать автоматически с 2027 года

Сейчас для получения выплат нужно подавать заявление лично, через МФЦ или портал «Госуслуги». Согласно новому проекту, Соцфонд будет сам принимать решение о назначении выплат за 30 дней до достижения гражданином пенсионного возраста на основании имеющихся в системах данных. Уведомление о назначении пенсии поступит человеку в течение трех рабочих дней.