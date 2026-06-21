Депутат ГД Стенякина: Страховую пенсию будут назначать автоматически с 2027 года

Страховую пенсию по старости с 1 января следующего года могут начать назначать в автоматическом режиме без подачи заявления от гражданина. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Проект закона Министерства труда России уже опубликован для общественного обсуждения.
— Главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что россияне больше не будут подавать заявление в Социальный фонд РФ и собирать документы для оформления пенсии, — цитирует парламентария РИА Новости.
Сейчас для получения выплат нужно подавать заявление лично, через МФЦ или портал «Госуслуги». Согласно новому проекту, Соцфонд будет сам принимать решение о назначении выплат за 30 дней до достижения гражданином пенсионного возраста на основании имеющихся в системах данных. Уведомление о назначении пенсии поступит человеку в течение трех рабочих дней.
Условием для автоматического начисления выплат станет наличие не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов. Депутат подчеркнула, что новая мера призвана избавить граждан от лишней бюрократической волокиты, передает агентство.
В пресс-службе соцфонда по Москве и Московской области сообщили, что медработники имеют право выйти на пенсию по старости раньше общеустановленного возраста.