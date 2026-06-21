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Германия с трудом вырвала победу у Кот-д’Ивуара в добавленное время

Сборная Германии в последние минуты вырвала победу у Кот-д’Ивуара в матче чемпионата мира.

Источник: Аргументы и факты

Футбольная сборная Германии одержала волевую победу над командой Кот-д’Ивуара в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. Матч прошел в Канаде и завершился со счетом 2:1 в пользу европейцев.

Первыми отличились гости из Кот-д’Ивуара. Благодаря точному удару Франка Кесси на 30-й минуте африканцы вышли вперед. Немецкая команда долго не могла найти подход к воротам соперника, но на 68-й минуте Дениз Ундав сравнял счет. В дополнительное время, на 94-й минуте, тот же Ундав забил победный гол, обеспечив победу своей команды.

Таким образом команда Германии, набравшая шесть очков, заняла первое место в группе Е и гарантировала себе место в плей-офф.

Ранее стало известно, что вратарь сборной Германии по футболу Мануэль Нойер завершит свою карьеру в национальной команде страны после чемпионата мира.

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