Россиянам рассказали, когда закончится высокая активность клещей

Риску укусов наиболее подвержены дачники и садоводы, лесники, охотники, туристы, а также все, кто работает на улице. Специалисты советуют быть особенно осторожными людям в возрасте 40−50 и от 60 лет — в 63% случаев именно они обращаются к специалистам для лечения и исследований. Причем в 73% случаев, связанных с клещами, в клиники обращаются женщины. Они любят активный отдых и часто бывают на природе, объяснили в компании.