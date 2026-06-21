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В Пермском крае более 7 тысяч тонн зерна вызвали подозрения у специалистов

Речь идёт о пшенице, ячмене, ржи и овсе.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года и по 19 июня Россельхознадзор по Пермскому краю провёл проверки в сфере контроля качества зерна и обнаружил нарушения, связанные с недостоверным декларированием продукции. Общий объём зерна с выявленными нарушениями составил 7011,8 тонны. Речь идёт о пшенице, ячмене, ржи и овсе.

Специалисты выявили, что при оформлении документов использовались неподходящие методы лабораторных исследований для определения содержания токсичных элементов, микотоксинов и пестицидов.

Отдельный случай зафиксирован 17 июня 2026 года. Проверка показала, что было недостоверно задекларировано 700 тонн пшеницы, предназначенной для пищевых целей. Владельцем зерна и заявителем декларации выступает СПК «Кинделино», которое занимается выращиванием зерновых в Кунгурском муниципальном округе Пермского края.

По итогам проверки Россельхознадзор принял решение аннулировать декларацию соответствия на указанную партию зерна. Также хозяйству вынесли официальное предостережение о недопустимости нарушений требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки.