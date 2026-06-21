В Пермском крае более 7 тысяч тонн зерна вызвали подозрения у специалистов

С начала 2026 года и по 19 июня Россельхознадзор по Пермскому краю провёл проверки в сфере контроля качества зерна и обнаружил нарушения, связанные с недостоверным декларированием продукции. Общий объём зерна с выявленными нарушениями составил 7011,8 тонны. Речь идёт о пшенице, ячмене, ржи и овсе.