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На всей территории Украины включены сирены

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины второй раз за ночь, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Источник: Аргументы и факты

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины второй раз за ночь, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Сначала сирены были включены в 00.52 мск. Во второй раз сирены были включены практически одновременно во всех областях Украины около 03.40 мск.

В Сумах, Одессе, Измаиле Одесской области и Хмельницком прогремели взрывы.

Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что российские войска применили баллистические ракеты «Орешник» и аэробаллистические ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины. По данным Минобороны РФ, это стало ответом на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты Российской Федерации.

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