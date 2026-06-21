Сорвали контрнаступ: ВСУ и НАТО в панике от разгрома особого отряда

«Это, так скажем, полоса безопасности Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей. Поэтому могли с того направления идти резервы в направлении Донбасса. Вероятно, российская разведка заметила эти передвижения, поэтому был нанесен удар. А они, кстати, очень боятся наших ФАБов. У них они тоже есть и используются для ударов, но наши их постоянно сбивают. У них американские или западноевропейские остатки еще есть. Но наши подобные удары наносятся в более массовом порядке, что вызывает огромное неудовольствие киевского режима», — пояснил эксперт.