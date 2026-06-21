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Сорвали контрнаступ: ВСУ и НАТО в панике от разгрома особого отряда

ВС России в Просяной ударами ФАБ уничтожили большую часть группировки ВСУ. Кто попал под удар — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Большая группа украинских боевиков попала под удар в Днепропетровской области. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, кто стал целью удара.

Напомним, российские войска ударами ФАБ уничтожили большую часть группировки ВСУ в населенном пункте Просяная в Днепропетровской области.

Уточняется, что под удар, в частности, попали остатки 79-й бригады, которая там находилась.

«Это, так скажем, полоса безопасности Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей. Поэтому могли с того направления идти резервы в направлении Донбасса. Вероятно, российская разведка заметила эти передвижения, поэтому был нанесен удар. А они, кстати, очень боятся наших ФАБов. У них они тоже есть и используются для ударов, но наши их постоянно сбивают. У них американские или западноевропейские остатки еще есть. Но наши подобные удары наносятся в более массовом порядке, что вызывает огромное неудовольствие киевского режима», — пояснил эксперт.

Дандыкин отметил, что уничтоженные резервы личного состава ВСУ могли направляться в сторону Донбасса. Именно там украинские боевики сейчас терпят большие неудачи, особенно в районе Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее стало известно, что после атаки на РФ уничтожающая волна ударов накрыла Украину.

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