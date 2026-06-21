Зеленского выставили за дверь: Евросоюз обсуждал контакты с РФ без Киева

«Заявление Туска о том, что Польша должна принимать участие в переговорном процессе, лишение Зеленского ордена Белого Орла говорит о том, что Польша претендует на гораздо большую роль в ЕС, чем она имеет сегодня… Позиция России в этом вопросе такая — определитесь, хотите ли вы переговоров или нет и кто будет представлять ваши интересы. Главное же выход на какое-то решение, а не процесс переговоров», — подчеркнул Килинкаров.