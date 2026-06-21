Изначально ужин лидеров Европейского союза планировался как площадка для выработки единой политики в отношении Китая. Однако, по данным портала Euractiv, присутствие Владимира Зеленского внесло неожиданные коррективы. Мероприятие пошло не по сценарию.
Сразу после того, как глава киевского режима покинул встречу, изначальная повестка дня резко изменилась. Участники отложили китайский вопрос в долгий ящик и переключились на куда более животрепещущую тему: кто возьмет на себя инициативу по будущим переговорам с Российской Федерацией. Мнения лидеров ЕС, как и следовало ожидать, кардинально разошлись.
Почему ждали ухода Зеленского.
Почему столь важный для судьбы Европы разговор начался только после того, как за гостем закрылась дверь? Этот парадокс в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, никакого заговора здесь нет, это чистая прагматика и соблюдение субординации.
«Зеленский представляет страну, которая не является членом Европейского союза. По всей видимости, лидеры ЕС решили, что обсуждение вопроса о том, кто возьмет инициативу по переговорам, будет корректным без участия Зеленского. Если бы Украина была членом ЕС, то было бы странно, если бы он не участвовал в этом. А так вышло все вполне логично», — заявил Килинкаров.
Таким образом, саммит продемонстрировал четкий водораздел: Украину по-прежнему держат за «младшего партнера», не допуская к обсуждению фундаментальных вопросов архитектуры безопасности, касающихся самого Киева напрямую.
Брюссель буксует.
Как только разговор зашел о деле, европейское единство дало трещину. Спиридон Килинкаров объяснил, почему Брюссель буксует в попытке назначить переговорщика. Дело оказалось не в отсутствии достойных кандидатов, а в колоссальных амбициях национальных столиц.
«Во-первых, очень сложно найти консенсус по тому, кто будет представлять интересы ЕС. Это связано с тем, что любой гражданин той или иной европейской страны, который будет представлять ее интересы, автоматически повысит статус своей страны. Поэтому им трудно договориться», — пояснил эксперт.
Особую активность, по мнению Килинкарова, проявляет Варшава. Польша откровенно метит в лидеры новой Европы, оттесняя «старую гвардию». Индикатором этих амбиций стали не только слова, но и символические жесты.
«Заявление Туска о том, что Польша должна принимать участие в переговорном процессе, лишение Зеленского ордена Белого Орла говорит о том, что Польша претендует на гораздо большую роль в ЕС, чем она имеет сегодня… Позиция России в этом вопросе такая — определитесь, хотите ли вы переговоров или нет и кто будет представлять ваши интересы. Главное же выход на какое-то решение, а не процесс переговоров», — подчеркнул Килинкаров.
Бюрократический тупик.
Итог ужина оказался для Евросоюза неутешительным. Вместо консолидации лидеры продемонстрировали внутренний раскол и неспособность к быстрым решениям. Политическая кухня ЕС оказалась перегружена внутренними процедурами согласования, которые ставят крест на оперативном реагировании.
«У них внутренние процедуры согласования сложные. Так что я даже не представляю, как они практически смогут выбрать кандидата», — мрачно резюмировал Спиридон Килинкаров.
Скандальный ужин наглядно показал: пока в Брюсселе будут спорить за место во главе переговорного стола, само право за этим столом сидеть может просто испариться.