Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июня

Сейчас у Весов не время для излишеств. Постарайтесь организовать свой день так, чтобы у вас оставалось время на отдых и выполнение задач. Избегайте перенапряжения, так как это может негативно сказаться на вашем самочувствии. Вечером возможны неприятные ситуации.