47 млн рублей выплатит нефтяная компания оленеводам в Красноярском крае

Общины коренных северных народов «Мадра» и «Кунноир» в Красноярском крае получат 47 млн рублей от нефтяной компании в качестве компенсации убытков. Подобное соглашение с компанией подписано впервые, сообщил уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Григорий Дюкарев. Он также отметил, что по поручению губернатора края Михаила Котюкова уполномоченный и глава Эвенкийского муниципального округа обеспечивают контроль по направлению полученной компенсации от компании на повышение уровня жизни рядовых членов общин КМН. Добавим, благодаря новым поправкам краевого закона оленеводы Таймыра смогут перейти на солнечные батареи и ветрогенераторы.