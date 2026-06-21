Сборная Кюрасао сыграла вничью с Эквадором и заработала первое очко в истории ЧМ

Эквадорцы за игру нанесли 29 ударов по воротам соперника, но забить гол они не смогли. Вратарь Кюрасао Элой Ром совершил 15 сэйвов и почти повторил рекорд американца Тима Ховарда, который в 2014 году отбил 16 ударов в игре против Бельгии в ⅛ финала.