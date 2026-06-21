Мошенники начали выдавать себя за членов совета ветеранов

Аферист звонит пенсионеру и представляется «председателем совета ветеранов». Он сообщает, что потенциальная жертва включена в список награждаемых и просит продиктовать паспортные данные. Введенный в заблуждение человек, надеясь на выплаты, сообщает личные сведения. Затем пенсионеру поступает еще один звонок, якобы от сотрудника ФСБ. Псевдосиловик заявляет, что предыдущий звонивший был мошенником. Он якобы завладел персональными данными и теперь пытается перевести сбережения на территорию Украины. При этом пожилому человеку говорят, что он находится под уголовным преследованием, и предлагают поучаствовать в поимке злоумышленников. Напуганная жертва быстро соглашается и под контролем «сотрудника» ФСБ переводит деньги на указанные счета. Аферист обещает, что все деньги якобы должны были попасть на так называемый безопасный счет. Он уверяет, что эти действия помогут расследованию, которое скоро завершится. Таким способом мошенники забирают деньги и перестают выходить на связь.