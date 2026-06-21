Миронов призвал Минпромторг принять меры для снижения цен на мороженое

Ранее сообщалось, что в 2025 году отечественные заводы сократили выработку мороженого на 7,5%, а в январе-марте 2026 года спад усилился до 12−15% в годовом исчислении. Повлиял на обстановку уход с рынка компании «Русский холод». Этот производитель прежде входил в десятку крупнейших по версии Национального союза производителей молока, ежегодно отгружая 15 тысяч тонн продукта.