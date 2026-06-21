Роспатент назвал лучшие медицинские изобретения современности

В пятерку лучших изобретений вошел также шлем для незрячих людей, разработанный ФГБУ ФНОЦ МСЭ и Р и СПбГЭТУ «ЛЭТИ». В него встроена камера и гироскоп, который измеряет скорость движения объектов вокруг. Устройство сканирует обстановку и предупреждает человека в случае обнаружения угроз. Например, если незрячий будет двигаться по направлению к пешеходному переходу, а в это время будет гореть красный сигнал светофора — шлем предупредит об этом и скажет подождать.