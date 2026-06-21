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Без Зеленского: лидеры ЕС захотели говорить с РФ без Украины

Экс-депутат Рады Килинкаров объяснил aif.ru, почему лидеры ЕС начали обсуждать переговорщика с Москвой только после ухода Зеленского. Всё дело в статусе Украины.

Источник: Аргументы и факты

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, почему лидеры ЕС начали обсуждать вопрос, кто возьмет на себя инициативу по переговорам с РФ, только после ухода Зеленского с ужина глав европейских государств.

Ранее портал Euractiv писал, что Владимир Зеленский испортил ужин лидеров Евросоюза, посвященный обсуждению политики в отношении Китая. После того, как глава киевского режима покинул мероприятие, изначальная повестка резко изменилась, участники стали обсуждать, кто возьмет на себя инициативу по будущим переговорам с РФ. Лидеры ЕС разошлись во мнениях.

«Зеленский представляет страну, которая не является членом Европейского союза. По всей видимости, лидеры ЕС решили, что обсуждение вопроса о том, кто возьмет инициативу по переговорам, будет корректным без участия Зеленского. Если бы Украина была членом ЕС, то было бы странно, если бы он не участвовал в этом. А так вышло все вполне логично», — сказал Килинкаров.

Он также объяснил, почему лидеры ЕС не могут прийти к общему мнению по поводу того, кто будет представлять Европу на переговорах с Россией.

«Во-первых, очень сложно найти консенсус по тому, кто будет представлять интересы ЕС. Это связано с тем, что любой гражданин той или иной европейской страны, который будет представлять ее интересы, автоматически повысит статус своей страны. Поэтому им трудно договориться», — уточнил Килинкаров.

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