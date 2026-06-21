Без Зеленского: лидеры ЕС захотели говорить с РФ без Украины

«Зеленский представляет страну, которая не является членом Европейского союза. По всей видимости, лидеры ЕС решили, что обсуждение вопроса о том, кто возьмет инициативу по переговорам, будет корректным без участия Зеленского. Если бы Украина была членом ЕС, то было бы странно, если бы он не участвовал в этом. А так вышло все вполне логично», — сказал Килинкаров.