Трамп сливает воду: президент США рассказал, какой ремонт нужен Зеркальному пруду после атаки вандалов

Ранее Трамп хвастался, что его администрация сумела провести реконструкцию зеркального пруда в Вашингтона в 178 раз быстрее и в 177 раз дешевле, чем экс-президент Джо Байден. Американский лидер заявил, что его администрация смогла привести зеркальный пруд в порядок за одну неделю, потратив всего два миллиона долларов.