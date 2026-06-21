Врач Хвостов развеял миф о лечении ангины мороженым

Хвостов подчеркнул, что при лечении с гнойной ангиной, с налетами на миндалинах и высокой температурой мороженое строго противопоказано. Это связано с тем, что сладкая молочная среда на фоне гноя — это питательный бульон для бактерий, а резкий холодовой спазм может нарушить местные защитные механизмы и спровоцировать осложнения. «В таких случаях — только системная терапия под контролем врача. Мороженое же допустимо рассматривать разве что как отвлекающее средство при легком вирусном фарингите, и то — исключительно для кратковременного комфорта, а не как метод лечения», — уточнил медик.