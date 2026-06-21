Красноярск оказался в аутсайдерах рейтинга привлекательных для переезда городов

Финансовый университет при Правительстве РФ по итогам первого полугодия 2026 года составил рейтинг миграционной привлекательности городов России. Красноярск занял 52-е место из 69, сообщает РИА Новости.
Итоговый индекс краевой столицы составил 12 баллов из 100 возможных. Эта цифра усредняет два замера: первый отражает баланс между теми, кто хочет уехать, и теми, кто готов перебраться в город (у Красноярска здесь 8 баллов), второй касается интереса к местной недвижимости со стороны жителей других регионов (16 баллов). С теми же показателями рядом с Красноярском оказались Омск, Ростов-на-Дону и Ульяновск.
Первую строчку занял Калининград с 90 баллами, за ним расположились Ярославль (79), Сочи (71), Новороссийск (63) и Владимир (62). В первую десятку также вошли Краснодар, Грозный, Тюмень, Тверь и Москва. Столица держится среди лидеров, но на верхние строчки не выходит — по мнению авторов, многие приезжие воспринимают Москву как место заработка, а не для жизни, и со временем возвращаются в родные города.
В самом низу списка оказались Тольятти, Улан-Удэ, Набережные Челны, Чита, Кемерово, Новокузнецк, а также сразу два города Ханты-Мансийского автономного округа. Как пишет «Вестник Сургутского района», Сургут набрал всего три балла и закрепился на 66-й позиции, а Нижневартовск с двумя баллами замкнул рейтинг, став самым непривлекательным городом для переезда среди всех изученных.
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