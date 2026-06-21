Красноярск оказался в аутсайдерах рейтинга привлекательных для переезда городов

Итоговый индекс краевой столицы составил 12 баллов из 100 возможных. Эта цифра усредняет два замера: первый отражает баланс между теми, кто хочет уехать, и теми, кто готов перебраться в город (у Красноярска здесь 8 баллов), второй касается интереса к местной недвижимости со стороны жителей других регионов (16 баллов). С теми же показателями рядом с Красноярском оказались Омск, Ростов-на-Дону и Ульяновск.