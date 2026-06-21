Эксперт назвал инфекции, которыми можно заразиться при купании в водоемах

«Чтобы обезопасить себя от инфекции, следует купаться только в проверенных, специально отведенных местах. И даже в этих местах нужно стараться не заглатывать воду из водоема! Информацию o качестве воды в водоемах можно всегда узнать в территориальных отделах Роспотребнадзора», — подчеркнул эксперт.