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Эксперт назвал инфекции, которыми можно заразиться при купании в водоемах

Лебедев: при купании в водоемах можно заразиться дизентерией и лямбиозом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Дизентерия, лямблиоз, сальмонеллез, «зуд купальщика» или ротавирусная инфекция могут появиться у человека после купания в неразрешенных для этого местах, сообщил РИА Новости ведущий эксперт CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Инфекционные болезни с водным путем передачи достаточно многочисленны. Например, шистосомозный дерматит, называемый “зудом купальщика”, распространенная и крайне неприятная болезнь, характерная для водоемов со стоячей водой. При этой болезни происходит поражение кожных покровов человека церкариями — личинками плоского червя», — сказал Лебедев.

По его словам, при купании в непредусмотренном для этого месте можно заразиться также лептоспирозом, эшерихиозом, сальмонеллезом, бактериальной дизентерией, а также норовирусной, ротавирусной или же аденовирусной инфекциями.

Кроме того, при купании в сомнительных водоемах возможна передача возбудителей заболеваний, вызванных простейшими — амебной дизентерии, балантидиаза, лямблиоза, и заболеваний, вызванных паразитами — аскаридоз, стронгилоидоз и другие.

«Чтобы обезопасить себя от инфекции, следует купаться только в проверенных, специально отведенных местах. И даже в этих местах нужно стараться не заглатывать воду из водоема! Информацию o качестве воды в водоемах можно всегда узнать в территориальных отделах Роспотребнадзора», — подчеркнул эксперт.

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