Эксперт назвал инфекции, которыми можно заразиться при купании в водоемах

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Дизентерия, лямблиоз, сальмонеллез, «зуд купальщика» или ротавирусная инфекция могут появиться у человека после купания в неразрешенных для этого местах, сообщил РИА Новости ведущий эксперт CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
«Инфекционные болезни с водным путем передачи достаточно многочисленны. Например, шистосомозный дерматит, называемый “зудом купальщика”, распространенная и крайне неприятная болезнь, характерная для водоемов со стоячей водой. При этой болезни происходит поражение кожных покровов человека церкариями — личинками плоского червя», — сказал Лебедев.
По его словам, при купании в непредусмотренном для этого месте можно заразиться также лептоспирозом, эшерихиозом, сальмонеллезом, бактериальной дизентерией, а также норовирусной, ротавирусной или же аденовирусной инфекциями.
Кроме того, при купании в сомнительных водоемах возможна передача возбудителей заболеваний, вызванных простейшими — амебной дизентерии, балантидиаза, лямблиоза, и заболеваний, вызванных паразитами — аскаридоз, стронгилоидоз и другие.
«Чтобы обезопасить себя от инфекции, следует купаться только в проверенных, специально отведенных местах. И даже в этих местах нужно стараться не заглатывать воду из водоема! Информацию o качестве воды в водоемах можно всегда узнать в территориальных отделах Роспотребнадзора», — подчеркнул эксперт.