Сергей Кравчук: "На Тихоокеанской решают многолетнюю проблему с водоотведением**

В Кировском районе Хабаровска на перекрёстке улиц Тихоокеанской и Фоломеева развернулись масштабные дорожные работы. Главная задача специалистов — не просто уложить новый асфальт, а полностью решить многолетнюю проблему с водоотведением на этом участке, чтобы сохранить дорожное покрытие на долгие годы. Работникам предстоит уложить новую водопропускную трубу под трамвайными путями.
Для этого будет временно ограничено движение электротранспорта — с вечера субботы до вечера воскресенья.
«Для автомобильного транспорта движение по улице Тихоокеанской будет осуществляться в обычном режиме, без затруднений», — разъяснил начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Дмитрий Чеверда.
Оживлённый перекрёсток и прилегающий проезд вдоль школы № 51 долгое время приходили в негодность из-за постоянного воздействия дождевых и талых вод. Принято проектное решение заменить старые водоотводные лотки на новые. Общая стоимость работ составляет порядка 11 миллионов рублей.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул, что город отказывается от временных решений в пользу комплексного благоустройства.
«Этот участок возле пятьдесят первой школы давно требовал серьёзного вмешательства. Из-за отсутствия правильного водоотвода вода после дождей постоянно разрушала асфальт, при этом создавая проблемы и водителям, и пешеходам. Мы подошли к вопросу комплексно: меняем сети, расширяем лотки, делаем новые тротуары для безопасности детей. Безусловно, такие масштабные работы требуют временных ограничений. В эти выходные дорожникам предстоит заменить водопропускную трубу под трамвайными путями. Я прошу хабаровчан с пониманием отнестись к этим вынужденным неудобствам. Мы специально выбрали выходные дни, когда пассажиропоток минимален, чтобы в будни люди могли беспрепятственно добираться до работы», — отметил градоначальник.
Информация о временном изменении трамвайных маршрутов уже размещена в социальных сетях и на сайте администрации города. Все работы на объекте планируется завершить до 1 июля.