Сергей Кравчук: "На Тихоокеанской решают многолетнюю проблему с водоотведением**

«Этот участок возле пятьдесят первой школы давно требовал серьёзного вмешательства. Из-за отсутствия правильного водоотвода вода после дождей постоянно разрушала асфальт, при этом создавая проблемы и водителям, и пешеходам. Мы подошли к вопросу комплексно: меняем сети, расширяем лотки, делаем новые тротуары для безопасности детей. Безусловно, такие масштабные работы требуют временных ограничений. В эти выходные дорожникам предстоит заменить водопропускную трубу под трамвайными путями. Я прошу хабаровчан с пониманием отнестись к этим вынужденным неудобствам. Мы специально выбрали выходные дни, когда пассажиропоток минимален, чтобы в будни люди могли беспрепятственно добираться до работы», — отметил градоначальник.