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Навроцкий: Зеленский превысил «болевой порог» народа Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал своё решение лишить Зеленского ордена Белого орла, по его словам, болевой порог превышен.

Источник: Аргументы и факты

Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал своё решение лишить Зеленского ордена Белого Орла.

Он уточнил, что Зеленский превысил «болевой порог» жителей Польши.

«Мы — гордая польская нация, и у нас свой болевой порог. Болевой порог превышен, поэтому я и забрал у Зеленского орден Белого Орла», — заявил Навроцкий, его слова цитирует TVP World.

Заявление прозвучало в ходе публичного мероприятия на юге Польши.

Напомним, в пятницу Навроцкий принял решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла. Это связано с тем, что Зеленский назвал подразделение Вооружённых сил Украины в честь нацистов.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Польша наконец-то увидела сторонников нацизма на Украине.

По словам сенатора Алексея Пушкова, Киев громко заявил о героизации нацистов, сотрудничавших с Гитлером.

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