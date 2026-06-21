Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал своё решение лишить Зеленского ордена Белого Орла.
Он уточнил, что Зеленский превысил «болевой порог» жителей Польши.
«Мы — гордая польская нация, и у нас свой болевой порог. Болевой порог превышен, поэтому я и забрал у Зеленского орден Белого Орла», — заявил Навроцкий, его слова цитирует TVP World.
Заявление прозвучало в ходе публичного мероприятия на юге Польши.
Напомним, в пятницу Навроцкий принял решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла. Это связано с тем, что Зеленский назвал подразделение Вооружённых сил Украины в честь нацистов.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Польша наконец-то увидела сторонников нацизма на Украине.
По словам сенатора Алексея Пушкова, Киев громко заявил о героизации нацистов, сотрудничавших с Гитлером.