Турэксперт Мкртчян рассказал о последствиях укусов россиян обезьянами

За все время полетов россиян в Таиланд не было смертельных случаев после укуса туриста местной обезьяной, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян.
Специалист при этом назвал важное правило, которое поможет избежать негативных последствий во время поездки.
Напомним, укус обезьяны в Таиланде мог стать причиной смерти турецкой актрисы Эдже Иртем. На ее теле обнаружили следы рубцов от укуса.
«Конечно, бывают случаи, когда обезьяны кусают россиян, даже в зоопарках России. Но смертельных случаев не было ни в РФ, ни среди российских туристов в Таиланде. Это за 30 лет. Первые рейсы отправились в Таиланд в 1996. О таких опасностях туристов должны информировать турагенты. Им должны объяснять, что нельзя дразнить крокодилов, обезьян, тигров. Примечательно, что это страховой случай. То есть в случае такого укуса все оплачивает страховка», — пояснил эксперт.
Мкртчян отметил, что большая часть туристов, которая едет в Таиланд без помощи турагентов, не приобретает страховку, что может создать много проблем.
«Около 80% людей, которые самостоятельно покупают билеты, не приобретают страховку. И после этого мы знаем много историй, когда то сбил человека мотоцикл, то укусила обезьяна, и надо лечиться, приходится деньги собирать. Открывают разные сборы. Но это все случаи неорганизованных туристов, так называемых дикарей», — добавил специалист.
Ранее биолог Сафонов назвал главную опасность обезьян, погубивших актрису Иртем.