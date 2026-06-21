Турэксперт Мкртчян рассказал о последствиях укусов россиян обезьянами

«Конечно, бывают случаи, когда обезьяны кусают россиян, даже в зоопарках России. Но смертельных случаев не было ни в РФ, ни среди российских туристов в Таиланде. Это за 30 лет. Первые рейсы отправились в Таиланд в 1996. О таких опасностях туристов должны информировать турагенты. Им должны объяснять, что нельзя дразнить крокодилов, обезьян, тигров. Примечательно, что это страховой случай. То есть в случае такого укуса все оплачивает страховка», — пояснил эксперт.