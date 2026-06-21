Amazon отказался выпускать фильм с Юрой Борисовым

Фильм описывает события 2023 года, когда Альтман был временно отстранен от должности, а затем восстановлен в ней. Главные роли в картине исполнили: Эндрю Гарфилд в роли Альтмана, российский актер Юра Борисов в роли Ильи Суцкевера, Моника Барбаро в образе технического директора OpenAI Миры Мурати.