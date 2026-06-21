Amazon отказался выпускать фильм с Юрой Борисовым

Представители Amazon забраковали свой же фильм «Искусственный», рассказывающий о Сэме Альтмане, руководителе компании OpenAI, из-за преобладания мрачных тонов в картине, сообщает Puck News. Сейчас создатели киноленты ведут поиск альтернативного партнера для дистрибуции.
Лука Гуаданьино практически завершил работу над фильмом, однако руководитель киноподразделения Amazon MGM Майк Хопкинс счел его атмосферу слишком пессимистичной и негативно отражающей образ Альтмана.
На текущий момент неизвестно, какая студия возьмет на себя функции дистрибьютора, однако переговоры с другими потенциальными партнерами уже ведутся.
Фильм описывает события 2023 года, когда Альтман был временно отстранен от должности, а затем восстановлен в ней. Главные роли в картине исполнили: Эндрю Гарфилд в роли Альтмана, российский актер Юра Борисов в роли Ильи Суцкевера, Моника Барбаро в образе технического директора OpenAI Миры Мурати.
Ранее режиссёр Эмир Кустурица назвал Юру Борисова одним из главных талантов Европы.