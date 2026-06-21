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Россияне с 1 сентября смогут оплачивать покупки по единому QR-коду

Председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин заявил ТАСС, что с 1 сентября 2026 года в России начнёт действовать единый универсальный QR-код для всех безналичных платежей.

Источник: ДЕЙТА

По его словам, нововведение установит единый стандарт оплаты через QR на кассах любых магазинов и кафе, сообщает ИА DEITA.RU.

Покупателям больше не придётся выбирать среди множества кодов от разных банков — на кассе будет представлен только один общий код.

При этом у потребителя сохранится возможность самостоятельно выбрать банк, через который пройдёт транзакция.

Как отметил депутат, эта мера призвана устранить существующую путаницу для граждан и сделать процесс оплаты более удобным.

Для бизнеса же внедрение единого стандарта приведёт к снижению издержек на эквайринг за счёт усиления реальной конкуренции между банками.