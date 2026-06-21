Россияне с 1 сентября смогут оплачивать покупки по единому QR-коду

По его словам, нововведение установит единый стандарт оплаты через QR на кассах любых магазинов и кафе, сообщает ИА DEITA.RU.
Покупателям больше не придётся выбирать среди множества кодов от разных банков — на кассе будет представлен только один общий код.
При этом у потребителя сохранится возможность самостоятельно выбрать банк, через который пройдёт транзакция.
Как отметил депутат, эта мера призвана устранить существующую путаницу для граждан и сделать процесс оплаты более удобным.
Для бизнеса же внедрение единого стандарта приведёт к снижению издержек на эквайринг за счёт усиления реальной конкуренции между банками.