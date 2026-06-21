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Вратарь сборной Кюрасао установил уникальное достижение в матче ЧМ

Он побил рекорд чемпионатов мира по количеству сейвов за матч без учета дополнительного времени.

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром установил рекорд чемпионатов мира по количеству сейвов за один матч без учета дополнительного времени. Встреча прошла в Канзас-Сити (США, штат Миссури).

Он отразил 15 ударов в матче второго тура группового этапа мирового первенства против команды Эквадора. Абсолютный рекорд по количеству отраженных ударов в матче ЧМ принадлежит американцу Тиму Ховарду: он сделал 16 сейвов в игре ⅛ финала ЧМ-2014 против команды Бельгии (1:2 после дополнительного времени).

Рому 37 лет, с января 2026 года он выступает за американский «Майами». Также по ходу карьеры он играл за «Витесс», «Гоу Эхед Иглз» и ПСВ из Нидерландов, бельгийский «Серкль Брюгге» и американский «Коламбус».

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