Вратарь сборной Кюрасао установил уникальное достижение в матче ЧМ

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром установил рекорд чемпионатов мира по количеству сейвов за один матч без учета дополнительного времени. Встреча прошла в Канзас-Сити (США, штат Миссури).
Он отразил 15 ударов в матче второго тура группового этапа мирового первенства против команды Эквадора. Абсолютный рекорд по количеству отраженных ударов в матче ЧМ принадлежит американцу Тиму Ховарду: он сделал 16 сейвов в игре ⅛ финала ЧМ-2014 против команды Бельгии (1:2 после дополнительного времени).
Рому 37 лет, с января 2026 года он выступает за американский «Майами». Также по ходу карьеры он играл за «Витесс», «Гоу Эхед Иглз» и ПСВ из Нидерландов, бельгийский «Серкль Брюгге» и американский «Коламбус».