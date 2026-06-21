Вратарь сборной Кюрасао установил уникальное достижение в матче ЧМ

Рому 37 лет, с января 2026 года он выступает за американский «Майами». Также по ходу карьеры он играл за «Витесс», «Гоу Эхед Иглз» и ПСВ из Нидерландов, бельгийский «Серкль Брюгге» и американский «Коламбус».