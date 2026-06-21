На Обском море девушка травмировала спину при катании на плюшке

Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение для проведения обследования и оказания квалифицированной помощи. По информации от сотрудников МАСС, её жизни ничего не угрожает. Свидетели также отметили порядочность владельца катера: осознав тяжесть ситуации, он отказался принимать оплату за прогулку с потерпевшей и её друзей.