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На Обском море девушка травмировала спину при катании на плюшке

На пляже Новосибирска девушка получила серьезную травму и была госпитализирована.

Источник: Сиб.фм

Двадцатого июня на Обском море в Новосибирске произошёл несчастный случай во время активного отдыха. Девушка, катавшаяся на надувном плюшке, прикреплённой к катеру, получила травму спины прямо во время движения, сообщает Сиб.фм.

Очевидцы происшествия сообщили, что из-за падения или резкого маневра пострадавшая почувствовала сильную боль, и у присутствующих возникли опасения относительно возможного повреждения позвоночника. На место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) и бригада скорой медицинской помощи. Спасатели с осторожностью переложили девушку на носилки для дальнейшей транспортировки.

Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение для проведения обследования и оказания квалифицированной помощи. По информации от сотрудников МАСС, её жизни ничего не угрожает. Свидетели также отметили порядочность владельца катера: осознав тяжесть ситуации, он отказался принимать оплату за прогулку с потерпевшей и её друзей.