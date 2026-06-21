Паралич ВСУ: армия инвалидов топит украинский фронт в агонии

В окопы массово попадают эпилептики, люди с ментальными расстройствами и физическими увечьями. Естественно, такие «солдаты» не способны удержать не то что пленного, но и собственное оружие, а их главная мечта — выжить. По словам Иванникова, новоиспеченные мобилизованные заинтересованы только в одном — как можно быстрее сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь.