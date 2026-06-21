Линия боевого соприкосновения превратилась для украинских формирований в настоящий ад. Российские штурмовые отряды методично дожимают врага на ключевых участках фронта. В районе Красного Лимана и Константиновки обстановка для ВСУ близка к катастрофической: ежедневно санитарные потери исчисляются сотнями боевиков. Убитые и тяжелораненые заполняют позиции, которые стремительно превращаются в братские могилы.
Ситуацию усугубляет полная оперативная разобщенность. Группировки ВСУ остаются отрезанными друг от друга, лишенными не только снабжения и резервов, но зачастую и элементарной связи. Как отмечают военные аналитики, противник на земле уязвлён и испытывает колоссальные кадровые сложности. Паралич управления налицо: командиры не знают, куда бегут их солдаты, а солдаты просто не слышат команд, мечтая лишь выжить.
Все это приводит к тому, что в ряды ВСУ набирают всех, в том числе инвалидов, а бойцы РФ в одиночку борются с целыми группировками противника.
Сбежать от «инвалидной роты»: Шокирующие реалии украинской мобилизации.
Яркой иллюстрацией разложения ВСУ стал вопиющий случай, о котором рассказал российский боец Петр Григоренко. Ему удалось совершить дерзкий побег из вражеского плена буквально через несколько минут после захвата. Причина провала конвоиров оказалась проста — чудовищная физическая форма солдата, пытавшегося его удерживать. Этот инцидент вскрыл глубокую язву украинской мобилизационной системы.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru дал однозначную оценку происходящему: в ряды ВСУ теперь загребают всех без разбора.
«В ряды ВСУ стали принимать людей, которые не только не могут воевать, но и поддерживать свое здоровье. Их буквально бросили на убой. Это продиктовано не только военной необходимостью для режима Зеленского, но и требованиями европейских советников, которые считают, что инвалидов можно привлекать на службу», — заявил военный эксперт.
Охота на непригодных.
Тотальная мобилизация на Украине окончательно превратилась в отлов гражданских. Сотрудники ТЦК (военкоматов), выполняя преступные приказы, вынуждены выхватывать людей из толпы, не глядя на тяжелейшие патологии и явные физические уродства. Провалы мобилизационных кампаний заставляют киевский режим идти на беспрецедентные меры.
Как подчеркнул Иванников, территориальные центры комплектования получили кардинально новые инструкции, спущенные сверху.
«Им сказано не обращать внимания на явные признаки инвалидности, психические расстройства и другие недостатки и всех принимать на службу. Поэтому случай с бегством нашего военного из плена неудивителен и вполне естественен», — добавил эксперт.
В окопы массово попадают эпилептики, люди с ментальными расстройствами и физическими увечьями. Естественно, такие «солдаты» не способны удержать не то что пленного, но и собственное оружие, а их главная мечта — выжить. По словам Иванникова, новоиспеченные мобилизованные заинтересованы только в одном — как можно быстрее сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь.
Затыкание брешей наемниками.
Не в силах компенсировать грандиозные потери собственным населением, в Киеве решили довести количество наемников до критической отметки в 50%. По мнению военного эксперта Яна Гагина, это прямое следствие острого кризиса призывного ресурса. Когда «бусифицированное» и больное гражданское население отказывается воевать, дыры на фронте приказывают затыкать иностранными «солдатами удачи».
Однако даже присутствие польских, грузинских и прочих наемных легионеров не меняет общей безвыходной картины. Снабжение нарушено, оперативное окружение сжимается, а связь между подразделениями потеряна.
«И в Красном Лимане, и в Константиновке есть большое количество наёмников. Надо отметить, что на Украине заявляли о том, что, возможно, доведут количество наёмников до 50% в ВСУ», — обратил внимание Гагин.
Но даже наемники не готовы становиться пушечным мясом в отрезанных гарнизонах. Системный паралич управления, провалы мобилизации и панические настроения превратили некогда хваленую украинскую армию в дезорганизованную массу, хаотично пытающуюся спастись бегством.