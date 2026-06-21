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В Омске рейс в Сочи задержали на 11 часов утром 21 июня

На табло вылета Омского аэропорта зафиксированы задержки ряда рейсов. Основные корректировки затронули южные и северо-западные направления.

Источник: Om1 Омск

В омском аэропорту утром 21 июня были отмечены изменения в расписании сразу нескольких рейсов. Часть самолётов вылетела по графику, однако по ряду направлений зафиксированы задержки.

Согласно данным табло, рейс DP6522 авиакомпании «Победа» в Москву (Шереметьево) был задержан на час. А вот пассажирам, отправляющимся в Сочи, повезло меньше. Рейс EO480 авиакомпании «Икар» задерживается на 11 часов: при плановом вылете в 05:35 его отправление перенесено на 16:30.

Также на семь с половиной часов задержан рейс FV6148 авиакомпании «Россия» в Сочи — его вылет отложен до 14:50.

Изменения затронули и направление в Санкт-Петербург. Рейс KL308 авиакомпании «Северный ветер» перенесён — новое время вылета указано на 12:25 вместо 08:40.

При этом ряд рейсов выполняется по расписанию или с минимальными отклонениями. Среди них — вылеты в Казань, Москву и Санкт-Петербург других авиакомпаний.