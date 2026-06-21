В Омске рейс в Сочи задержали на 11 часов утром 21 июня

Согласно данным табло, рейс DP6522 авиакомпании «Победа» в Москву (Шереметьево) был задержан на час. А вот пассажирам, отправляющимся в Сочи, повезло меньше. Рейс EO480 авиакомпании «Икар» задерживается на 11 часов: при плановом вылете в 05:35 его отправление перенесено на 16:30.