Посыпалась важная крепость ВСУ: главная новость СВО 21 июня

Российские военные стремительно освобождают территории, приближаясь с двух сторон к Славянско-Краматорской агломерации.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что происходит в Константиновке и Красном Лимане и чем это обернется для ВСУ.
Напомним, по информации Минобороны РФ, за сутки освобождено 94 здания в Константиновке и 47 в Красном Лимане. В юго-западной части Константиновки продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й мехбригад ВСУ.
В Красном Лимане российские военные наступают в северо-западной части города. В южной части города — завершается уничтожение блокированной группы 120-й бригады теробороны ВСУ.
«В Константиновке и Красном Лимане продолжаются бои, в некоторых районах идет зачистка. Перерезаны коммуникации, в частности, в Красном Лимане взорван мост через реку Северский Донец. Оборона агонизирует. И тот факт, что противник начал эвакуацию с заводов из Краматорска, Славянска, Дружковки в Западную Украину, говорит о том, что в ближайшее время эти два города будут освобождены», — пояснил военный эксперт.
Дандыкин отметил, что с севера освобождение Красного Лимана откроет ВС РФ дорогу на Славянск, а освобождение Константиновки, которая находится южнее, откроет путь на Дружковку. После этого бои начнутся уже непосредственно за Краматорск и Славянск, которые располагаются между этими двумя городами.
«До Славянска и Краматорска уже остается расстояние артиллерийского выстрела», — добавил специалист.
Славянско-краматорская агломерация представляет собой мощный укрепрайон, в котором находится высшее командование восточной группировки ВСУ. Славянск и Краматорск находятся на пересечении нескольких трасс, которые имеют важное значение для снабжения украинских боевиков в Донбассе.
Кроме того, эта агломерация с ее промышленными зонами и густой застройкой идеально подходит для долговременной обороны. После краха обороны ВСУ боевикам придется отступить.
Ранее стало известно, что бойцы «Запада» зажимают ВСУ в Красном Лимане в огневой мешок: гарнизон раздроблен, связь потеряна.