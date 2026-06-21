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Землян предупредили о мощном геомагнитном шторме в течение всего месяца

В самое ближайшее время начнется затяжной период интенсивной активности на Солнце, который продлится до конца этого месяца, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов, высвободившаяся солнечная энергия направится к Земле, спровоцировав серьезные колебания магнитного поля, то есть геомагнитные штормы.

Надвигающийся шторм не будет кратковременным: его затяжной характер способен серьезно отразиться на самочувствии людей, чувствительных к колебаниям геомагнитной обстановки.

Первые слабые колебания магнитосферы станут заметны уже этим вечером, наберут пиковую силу через двое суток и будут сохраняться практически до конца месяца.

Люди, остро реагирующие на погоду, рискуют ощутить резкий упадок сил, вялость и приступы мигрени. В этот период автомобилистам следует проявлять максимальную осторожность и сохранять спокойствие за рулем.

Ранее синоптики предупредили о резком повышении температуры этим летом.