Британские СМИ назвали дату отставки Стармера

Британский премьер готовится определить график своего ухода из-за того, что у него почти не осталось поддержки среди парламентариев: она сократилась до «горстки друзей и членов семьи», сообщают собеседники The Telegraph. «Я думаю, он трезво оценивает реальность. Остановить “хаос”, оставаясь на посту, теперь невозможно, так что остается только один вариант. Полагаю, он пришел к пониманию того, что его долг перед страной и партией — уйти», — заявил один из представителей окружения премьера в разговоре с The Observer.