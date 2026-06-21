Cотни новосибирцев выстроились в очередь на электричку с Обского моря

Вечером 20 июня на железнодорожной станции «Обское море» в Новосибирске возникла значительная давка из-за большого количества пассажиров, возвращавшихся с отдыха. Сотни людей, уставших после дня, проведенного на пляже, выстроились в длинную очередь, чтобы сесть на электричку, отправляющуюся в центр города в 20:55, сообщает Сиб.фм.
Очевидцы сообщают, что платформа была переполнена, и количество желающих уехать значительно превышало обычный поток. Несмотря на это, посадка прошла в относительно спокойной обстановке, хотя многим пассажирам пришлось потесниться в вагонах.
Такое массовое скопление людей на станции в летние выходные — не редкость, однако в этот раз масштаб очереди особенно впечатлил ожидающих. Основной причиной «транспортного коллапса» стал массовый разъезд отдыхающих, которые решили воспользоваться солнечным днем для поездки на море.