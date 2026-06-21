Cотни новосибирцев выстроились в очередь на электричку с Обского моря

Такое массовое скопление людей на станции в летние выходные — не редкость, однако в этот раз масштаб очереди особенно впечатлил ожидающих. Основной причиной «транспортного коллапса» стал массовый разъезд отдыхающих, которые решили воспользоваться солнечным днем для поездки на море.