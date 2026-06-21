Маск: правительству следует раздать деньги жителям США

Он уточнил, что речь идёт о борьбе с инфляцией. Маск прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о намерении Белого дома «владеть долей в крупных ИИ-компаниях». Вэнс заявил, что это поможет создать «суверенный фонд благосостояния».
«На самом деле, я предсказываю, что нам придётся отчаянно бороться с дефляцией!», — написал Маск на своей странице в соцсети X*.
В мае Вэнс рассказал, что социальные службы Соединённых Штатов выдают талоны на продукты питания 186 тысячам граждан, которые числятся умершими.
По данным Reuters, Маск стал первым триллионером в истории, это связано с выходом компании Маска SpaceX на IPO.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.