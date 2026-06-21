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Маск: правительству следует раздать деньги жителям США

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что правительству Соединённых Штатов следует раздать деньги жителям США, речь идёт о борьбе с инфляцией.

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что правительству Соединённых Штатов следует раздать деньги жителям США.

Он уточнил, что речь идёт о борьбе с инфляцией. Маск прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о намерении Белого дома «владеть долей в крупных ИИ-компаниях». Вэнс заявил, что это поможет создать «суверенный фонд благосостояния».

«На самом деле, я предсказываю, что нам придётся отчаянно бороться с дефляцией!», — написал Маск на своей странице в соцсети X*.

В мае Вэнс рассказал, что социальные службы Соединённых Штатов выдают талоны на продукты питания 186 тысячам граждан, которые числятся умершими.

По данным Reuters, Маск стал первым триллионером в истории, это связано с выходом компании Маска SpaceX на IPO.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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