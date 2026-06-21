Маск: правительству следует раздать деньги жителям США

Он уточнил, что речь идёт о борьбе с инфляцией. Маск прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о намерении Белого дома «владеть долей в крупных ИИ-компаниях». Вэнс заявил, что это поможет создать «суверенный фонд благосостояния».