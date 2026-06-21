Премьер Баварии Зедер призвал перестать платить украинцам пособия по безработице

Премьер-министр Баварии и председатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии Христианско-социальный союз Маркус Зедер в субботу, 20 июня, призвал перестать выплачивать гражданам Украины пособий по безработице (Bürgergeld).
— Нужно обдумать, как сократить субсидии, чтобы обеспечить финансирование налоговой реформы. К примеру, Bürgergeld. Изменение правовой системы должно быть организовано таким образом, чтобы украинцы больше не получали финансирование за счет Bürgergeld, — высказался он в интервью изданию Bild.
Также политик отметил, что надо увеличить число депортаций мигрантов и повлиять на рост случаев добровольных выездов для сокращения расходов.
8 июня издание WNP сообщило, что граждане Украины стали массово уезжать из Польши. Украинцы все еще остаются самой многочисленной группой иностранных работников в республике, но их общее количество постепенно уменьшается.
Многие из украинцев предпочитают переезжать в страны Западной Европы, где им предлагают более привлекательные условия оплаты труда.