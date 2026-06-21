Премьер Баварии Зедер призвал перестать платить украинцам пособия по безработице

— Нужно обдумать, как сократить субсидии, чтобы обеспечить финансирование налоговой реформы. К примеру, Bürgergeld. Изменение правовой системы должно быть организовано таким образом, чтобы украинцы больше не получали финансирование за счет Bürgergeld, — высказался он в интервью изданию Bild.