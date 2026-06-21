Случай с успешным бегством российского бойца из плена ВСУ можно объяснить тем, что в ряды украинской армии стали набирать всех подряд, в том числе имеющих серьезные болезни. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее боец ВС РФ Петр Григоренко рассказал, что ему удалось сбежать от боевиков ВСУ буквально через несколько минут после пленения. Он объяснил это плохой физподготовкой солдата, который пытался его взять в плен.
«В ряды ВСУ стали принимать людей, которые не только не могут воевать, но и поддерживать свое здоровье. Их буквально бросили на убой. Это продиктовано не только военной необходимостью для режима Зеленского, но и требованиями европейских советников, которые считают, что инвалидов можно привлекать на службу», — сказал Иванников.
Он отметил, что ТЦК получили новые инструкции для призыва солдат.
«Им сказано не обращать внимания на явные признаки инвалидности, психические расстройства и другие недостатки и всех принимать на службу. Поэтому случай с бегством нашего военного из плена неудивителен и вполне естественен», — добавил эксперт.
По словам Иванникова, мобилизованные украинцы, которые только недавно попали в ряды ВСУ, сами заинтересованы только в том, чтобы сдаться и сохранить свою жизнь.