«В ряды ВСУ стали принимать людей, которые не только не могут воевать, но и поддерживать свое здоровье. Их буквально бросили на убой. Это продиктовано не только военной необходимостью для режима Зеленского, но и требованиями европейских советников, которые считают, что инвалидов можно привлекать на службу», — сказал Иванников.