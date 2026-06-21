Губернатор и председатель Заксобрания поздравили медицинских работников Красноярского края с профессиональным праздником

Сегодня, 21 июня, медики Красноярского края отмечают свой профессиональный праздник. В больницах, поликлиниках и ФАПах региона трудятся почти 60 тысяч человек. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и председатель Заксобрания Алексей Додатко поздравили медиков с их профессиональным праздником. Ежедневно вы принимаете ответственные решения, совершаете маленькие и большие подвиги, чтобы вернуть людям здоровье, уверенность в будущем и радость полноценной жизни. За каждым успехом стоит работа целой команды — врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов, администраторов. Благодаря слаженности всех звеньев пациенты получают своевременную помощь, — говорится в официальном поздравлении. В нем также отмечаются достижения регионального здравоохранения. Подчеркивается особая забота о материнстве и детстве, внимание, уделяемое борьбе с тяжелыми недугами и поддержке профессиональной смены. Напомним, в преддверии Дня медицинского работника в Красноярске прошло торжественное заседание, посвященное этому празднику.