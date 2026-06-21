Кинологи Иркутской области отмечают профессиональный праздник

В честь праздника в Центре кинологической службы ГУ МВД России по Иркутской области, где содержат более 30 служебных собак, школьникам продемонстрировали их умения и навыки, а также показали щенков, которые в будущем тоже будут служить в рядах полиции. В основном это немецкие овчарки. По словам полицейских — универсальная порода. В зависимости от темперамента для них выберут профиль работы: розыск людей, поиск взрывчатых веществ, наркотических или психотропных средств.