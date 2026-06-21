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Второй фильм по книге красноярки Анны Джейн выйдет в прокат в октябре 2027 года

Премьера экранизации второго романа красноярской писательницы Анны Джейн назначена на 14 октября 2027 года.

Премьера экранизации второго романа красноярской писательницы Анны Джейн назначена на 14 октября 2027 года.

Напомним, Анна Джейн (настоящее имя Анна Потапкина) — самый издаваемый автор в России на протяжении уже нескольких лет. Она родилась и жила в Красноярске, скончалась в 2023 году в возрасте 35 лет из-за проблем со здоровьем. За свою карьеру она написала 55 книг в жанре young adult (литература для подростков), которые издаются тиражами больше, чем у Достоевского и других классиков.

Первая экранизация ее романа вышла в прокат 26 марта. Ленту посмотрели более 1,8 миллиона зрителей, кассовые сборы только за первую неделю составил 378 млн рублей.

Как пишет «Город Прима», решение о съемках сиквела создатели анонсировали через месяц после премьеры. В основу новой картины ляжет вторая книга Анны Джейн из этой серии — «По осколкам твоего сердца». Успех первой части оказался заметным не только в России: уже в августе этого года фильм покажут в кинотеатрах Латинской Америки.

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