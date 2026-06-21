Второй фильм по книге красноярки Анны Джейн выйдет в прокат в октябре 2027 года

Премьера экранизации второго романа красноярской писательницы Анны Джейн назначена на 14 октября 2027 года.
Напомним, Анна Джейн (настоящее имя Анна Потапкина) — самый издаваемый автор в России на протяжении уже нескольких лет. Она родилась и жила в Красноярске, скончалась в 2023 году в возрасте 35 лет из-за проблем со здоровьем. За свою карьеру она написала 55 книг в жанре young adult (литература для подростков), которые издаются тиражами больше, чем у Достоевского и других классиков.
Первая экранизация ее романа вышла в прокат 26 марта. Ленту посмотрели более 1,8 миллиона зрителей, кассовые сборы только за первую неделю составил 378 млн рублей.
Как пишет «Город Прима», решение о съемках сиквела создатели анонсировали через месяц после премьеры. В основу новой картины ляжет вторая книга Анны Джейн из этой серии — «По осколкам твоего сердца». Успех первой части оказался заметным не только в России: уже в августе этого года фильм покажут в кинотеатрах Латинской Америки.
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