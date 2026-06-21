Жители Хабаровского края встретят астрономическое лето

День летнего солнцестояния отмечается сегодня, 21 июня. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», это самый длинный световой день в году и самая короткая ночь в Северном полушарии Земли.
Связано это с тем, что светило в этот день восходит на северо-востоке, а заходит за горизонт на северо-западе, поднимаясь на наибольшую высоту над горизонтом на юге в полдень. Таким образом сегодня в Северном полушарии отмечается самое высокое Солнце, а наблюдаемые тени в полдень — самые короткие.
— 21 июня 2026 года в 11:24 по московскому времени наступит летнее солнцестояние. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира, — объясняют в Московском планетарии. — Также в день летнего солнцестояния вблизи Северного полярного круга наступает самый короткий полярный день, который продлится около двух суток. Солнце здесь вообще не будет заходить за горизонт, двигаясь по небесной сфере на одной и той же высоте. На полярных кругах полярный день и полярная ночь длятся только в дни солнцестояний. В отличие от более высоких широт, где эти явления продолжаются дольше.
Кстати, на протяжении веков, этот день имел особое значение для народов. Он символизировал пик плодородия, обновление природы и насыщение ее солнечной энергией, а также связь с высшими силами.