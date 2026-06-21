Жители Хабаровского края встретят астрономическое лето

— 21 июня 2026 года в 11:24 по московскому времени наступит летнее солнцестояние. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира, — объясняют в Московском планетарии. — Также в день летнего солнцестояния вблизи Северного полярного круга наступает самый короткий полярный день, который продлится около двух суток. Солнце здесь вообще не будет заходить за горизонт, двигаясь по небесной сфере на одной и той же высоте. На полярных кругах полярный день и полярная ночь длятся только в дни солнцестояний. В отличие от более высоких широт, где эти явления продолжаются дольше.