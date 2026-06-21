HR-эксперт Мурадян назвал способы подработок летом без образования

HR-эксперт Гарри Мурадян в эксклюзивном комментарии для aif.ru назвал варианты подработок, для которых не нужно профессиональное образование.
«Можно подрабатывать курьером, бариста, доставщиком, оператором колл-центра, ассистентом руководителя, SMM-щиком, видеографом. Много, где профобразования не нужно. Продавцом мороженого на какой-нибудь раздаточной лавке или кукурузы на пляже в Сочи», — сказал Мурадян.
Для работы вожатым в летнем лагере потребуется среднее профессиональное или высшее образование, добавил эксперт.
Ранее эксперт Шедько раскрыл, почему компании удерживают неэффективных работников. По его словам, экономика страны испытывает нехватку от полутора до почти пяти миллионов работников.