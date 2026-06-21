HR-эксперт Мурадян назвал способы подработок летом без образования

«Можно подрабатывать курьером, бариста, доставщиком, оператором колл-центра, ассистентом руководителя, SMM-щиком, видеографом. Много, где профобразования не нужно. Продавцом мороженого на какой-нибудь раздаточной лавке или кукурузы на пляже в Сочи», — сказал Мурадян.