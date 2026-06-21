ВСУ в агонии отступают: русские бойцы берут армию противника с двух сторон

Российские военные стремительно освобождают территории, приближаясь с двух сторон к Славянско-Краматорской агломерации. Украинские боевики отступают.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что происходит в Константиновке и Красном Лимане и чем это обернётся для ВСУ.
По информации Минобороны РФ, за сутки освобождено 94 здания в Константиновке и 47 в Красном Лимане. В юго-западной части Константиновки продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й мехбригад ВСУ.
В Красном Лимане российские военные наступают в северо-западной части города. В южной части города завершается уничтожение блокированной группы 120-й бригады теробороны ВСУ.
Константиновка и Красный Лиман: бои и зачистка.
«В Константиновке и Красном Лимане продолжаются бои, в некоторых районах идет зачистка. Перерезаны коммуникации, в частности, в Красном Лимане взорван мост через реку Северский Донец. Оборона агонизирует. И тот факт, что противник начал эвакуацию с заводов из Краматорска, Славянска, Дружковки в Западную Украину, говорит о том, что в ближайшее время эти два города будут освобождены», — пояснил военный эксперт.
Дандыкин отметил, что с севера освобождение Красного Лимана откроет ВС РФ дорогу на Славянск, а освобождение Константиновки, которая находится южнее, откроет путь на Дружковку.
После этого бои начнутся уже непосредственно за Краматорск и Славянск, которые располагаются между этими двумя городами.
«До Славянска и Краматорска уже остается расстояние артиллерийского выстрела», — добавил специалист.
Почему Славянско-Краматорская агломерация — ключевая цель.
Славянско-краматорская агломерация представляет собой мощный укрепрайон, в котором находится высшее командование восточной группировки ВСУ. Славянск и Краматорск находятся на пересечении нескольких трасс, которые имеют важное значение для снабжения украинских боевиков в Донбассе.
Кроме того, эта агломерация с её промышленными зонами и густой застройкой идеально подходит для долговременной обороны. После краха обороны ВСУ боевикам придётся отступить.
Российские войска подходят к этим городам с двух сторон. С севера — через Красный Лиман. С юга — через Константиновку. Окружение становится всё более плотным. ВСУ теряют последние пути снабжения. Им нечем воевать. Им некуда бежать. Остаётся только сдаваться или умирать.
Удар по резервам: ВСУ теряют подкрепления.
Большая группа украинских боевиков попала под удар в Днепропетровской области. Дандыкин рассказал, кто стал целью удара и как это связано с ситуацией в Донбассе.
Российские войска ударами ФАБ уничтожили большую часть группировки ВСУ в населённом пункте Просяная в Днепропетровской области. Уточняется, что под удар, в частности, попали остатки 79-й бригады, которая там находилась.
«Это, так скажем, полоса безопасности Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей. Поэтому могли с того направления идти резервы в направлении Донбасса. Вероятно, российская разведка заметила эти передвижения, поэтому был нанесен удар. А они, кстати, очень боятся наших ФАБов. У них они тоже есть и используются для ударов, но наши их постоянно сбивают. У них американские или западноевропейские остатки еще есть. Но наши подобные удары наносятся в более массовом порядке, что вызывает огромное неудовольствие киевского режима», — пояснил эксперт.
Дандыкин отметил, что уничтоженные резервы личного состава ВСУ могли направляться в сторону Донбасса. Именно там украинские боевики сейчас терпят большие неудачи, особенно в районе Славянско-Краматорской агломерации.
Что будет после освобождения Донбасса.
Оборона ВСУ рухнет после освобождения российскими подразделениями Донбасса. Военный эксперт Евгений Михайлов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что ждёт украинских боевиков.
«Сейчас основная развязка происходит на Донбассе. Как только рухнет Славянско-Краматорская агломерация, у нас появятся дополнительные подразделения, которые будут частично перенаправлены на запорожское направление, в Херсонскую область. И результат не заставит себя ждать. Нужно понимать, что именно Донбасс был самым укрепленным районом. Как только он посыплется, боевики ВСУ побегут отовсюду. Враг еще пытается показать, на что он способен», — пояснил военный эксперт.
Михайлов отметил, что освобождение российских территорий — лишь вопрос времени.
«Если мы продолжим наносить удары и создадим определенные условия, то киевскому режиму необходимо будет заниматься уже обороной исключительно Киевской области. После освобождения Запорожья, они будут перебрасывать силы для обороны столицы», — добавил специалист.
Победа близка.
Падение Славянско-Краматорской агломерации станет крахом всей украинской обороны на востоке. Российские войска уже на подступах. Константиновка и Красный Лиман освобождаются. Дороги на Славянск и Краматорск открыты. ВСУ теряют резервы, теряют снабжение, теряют волю к сопротивлению.
Эвакуация из Запорожья и Днепропетровской области — признак того, что Киев уже готовится к худшему. А худшее для них — это полное освобождение Донбасса. И оно неизбежно.